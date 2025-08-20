Home Nacional "timonel de rn y descuelgues del partido para apoyar a kast: ̶..."

Timonel de RN y descuelgues del partido para apoyar a Kast: “No le voy a dar más importancia de la que tiene”

Rodrigo Galilea, en conversación con Radio Infinita, dijo que “Miguel Mellado todas las semanas decía algo y yo personalmente ya quería que ocurriera, diera el paso, porque no tenía ningún sentido seguir así”.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, le restó importancia a que ya sean tres los militantes de su partido que optan por apoyar a José Antonio Kast.

Primero, fue el senador Alejandro Kusanovic, que fue suspendido de la colectividad; luego el extimonel de RN, Carlos Larraín y ahora diputado Miguel Mellado, quien renunció al partido y a su jefatura en la bancada para plegarse a la campaña del abanderado republicano.

En conversación con Radio Infinita, Galilea aseguro que “no le voy a dar más importancia de la que tiene. Miguel Mellado todas las semanas decía algo y yo personalmente ya quería que ocurriera, diera el paso, porque no tenía ningún sentido seguir así”.

Galilea también criticó la forma en que comunicaron su diferencia con la colectividad: “Si yo hubiera estado en los zapatos de ellos, por deferencia al partido en el que militan, me hubiera quedado. No domino la boca de los parlamentarios, o de personas como Carlos Larraín”.

“Si quisieran hacer un punto político, no lo comparto, entiendo la razón, pero no lo comparto para nada. Yo hubiera esperado una conducta menos locuaz, si usted quiere, para referirse a este tema. Pero, vuelvo a decir, no le doy mayor importancia”, insistió el timonel de RN.

