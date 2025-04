Timonel del PC aclara sus dichos sobre necesidad de una nueva Constitución

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a sus dichos, donde planteó que “una de las reformas políticas que quedan pendientes, y que habría que replantearse agendarla con urgencia es la nueva Constitución”.



Tras el Comité Político Ampliado, Carmona señaló que “nadie ha planteado que haya un debate en este Gobierno (…) que en Chile no ha habido cambios de la Constitución vigente es también otro cambio histórico y abierto”.



“Hay cuestiones vigentes en esta Constitución que, por ejemplo, limitan a abordar con más profundidad situaciones como la crisis de las eléctricas, temas de las isapres, etc, tienen que ver con la definición de estado subsidiario que implica la Constitución vigente. Y eso aconseja cambios, así como los cambios que hay desde el punto de vista político”, indicó.



Añadió que “no hemos planteado reabrir ningún debate, no he planteado que esto sea la prioridad, la prevención y la primera medida que sí o sí tengan los demás partidos. Estoy hablando del Partido Comunista, en un intercambio que tiene que ver con, también, argumentar e ilustrar a quienes escuchen y participan de esto”.



Al ser consultado sobre si será algo que impulsará en una eventual candidatura presidencial, el timonel del PC indicó que “nosotros vamos a impulsar (…) la plataforma programática que nosotros aportaremos a la articulación unitaria”.