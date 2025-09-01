Home Economía "tras imacec, grau afirma que proyección de crecimiento se mantien..."

Tras Imacec, Grau afirma que proyección de crecimiento se mantiene en 2,5%

El titular de Hacienda, en una declaración pública, destacó que “el crecimiento de la actividad no minera, que representa el 90% de la producción del país, se expandió un 2,5% en comparación a julio del año pasado”.

Patricia Schüller Gamboa
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que “hay bastantes cosas positivas” a destacar en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 1,8% de julio.

En ese sentido, en una declaración pública, resaltó que “el crecimiento de la actividad no minera, que representa el 90% de la producción del país, se expandió un 2,5% en comparación a julio del año pasado”.

“En términos limpios, de efectos estacionales y calendario, la expansión desestacionalizada fue de un 3% interanual, y eso que julio del año pasado es una base de comparación bastante exigente”, añadió.

“La caída del sector minero es lo que explica que, a pesar de que el PIB no minero creció 2,8%, el total del Imacec, del crecimiento de estos dos meses, doce meses, es 1,8%”, afirmó.

Grau agregó que “con respecto del mes anterior, se ve una importante aceleración de la economía. Cuando comparamos julio y junio de manera desestacionalizada, el Imacec subió un 1% en un solo mes, y la economía no minera creció 0,5%, que son velocidades bastante grandes si uno lleva a año estos cambios mensuales”.

“El año móvil hasta julio, el Imacec muestra un 2,7% de crecimiento, y eso deja las perspectivas de crecimiento para el año 2025 totalmente alineadas, con las proyecciones que hicimos en nuestro informe de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda, es decir, un crecimiento anual en torno al 2,5%”, concluyó.

Imacec de julio se ubicó en la parte baja de las expectativas y marcó solo 1,8%
8
