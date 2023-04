La fiscal Chong sostuvo que “quiero destacar que no tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon. No guardó silencio, pese a conocer este derecho. No ejerció el derecho a guardar silencio. De hecho, en esta ronda de declaraciones que se iniciaron con más autoridades, la defensa del expresidente fueron los primeros en acceder a la realización de la diligencia en la fecha que nosotros propusimos”. Exmandatario continuará prestando declaración este miércoles.