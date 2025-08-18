Home Nacional "tribunal ordena la prisión preventiva para “gordo alex” por secue..."

Tribunal ordena la prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

La investigación está a cargo del fiscal regional Héctor Barros, de la Fiscalía ECOH, junto al fiscal Alex Cortez. Además de su vinculación con el crimen de Ojeda, Alfredo José Henríquez Pineda enfrenta cargos por asociación criminal, en calidad de uno de los líderes de la organización delictual conocida como “Los Piratas de Aragua”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien residía en Chile en calidad de refugiado.

La investigación está a cargo del fiscal regional Héctor Barros, de la Fiscalía ECOH, junto al fiscal Alex Cortez. Además de su vinculación con el crimen de Ojeda, Henríquez enfrenta cargos por asociación criminal, en calidad de uno de los líderes de la organización delictual conocida como “Los Piratas de Aragua”.

El caso forma parte de una causa mayor que involucra a 26 personas privadas de libertad, mientras que el crimen de Ojeda concentra 12 imputados. Henríquez, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, fue detenido la semana pasada por Carabineros en un operativo realizado en un edificio de Estación Central.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, el imputado es considerado autor intelectual de varios secuestros ocurridos en la Región Metropolitana, entre ellos el que afectó a Ronald Ojeda, en febrero de 2024, en la comuna de Independencia ,y cuyo cuerpo fue hallado días después durante un allanamiento a una toma en Maipú.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Con Damián Pizarro y Lautaro Millán: La Roja revela la...

El cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova anunció la lista provisional con 55 jugadores, de cara a la cita planetaria que se disputará en Chile entre septiembre y octubre próximo.

Leer mas
Nacional

Dictan arraigo nacional para exembajador por contraban...

El pasado 28 de enero, Camilo Sanhueza fue descubierto intentando ingresar sin declarar 16 pieles de animales exóticos para usarlas como alfombras y ropa.

Leer mas
Nacional

Fuertes vientos afectan a la Región de Antofagasta: su...

La situación climática, acompañada de tormentas de arena en distintas rutas, obligó este lunes a las autoridades a decretar alertas preventivas y aplicar medidas de resguardo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/