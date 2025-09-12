Home Internacional "trump anunció detención del presunto asesino de charlie kirk..."

Trump anunció detención del presunto asesino de Charlie Kirk

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador (de Utah)”, señaló el presidente de EEUU en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

Eduardo Córdova
El presidente de EEUU, Donald Trump, informó este viernes, “con un alto grado de certeza”, la captura del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien falleció el miércoles tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

El mandatario explicó que supo de la detención “cinco minutos antes de entrar” al estudio del programa “Fox and Friends” y adelantó que el FBI, junto con otras agencias de seguridad, entregará mayores antecedentes durante el día.

Trump detalló que el propio padre del tirador, junto con personas “cercanas” –entre ellos un ministro religioso–, lo convencieron de entregarse luego de que se difundieran varias imágenes y un video que lo identificaban.
“Fue que su padre se involucró y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía)… tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó Trump.

El sospechoso, de unos 20 años, fue puesto bajo custodia de la policía local cerca de las 23:00 horas del jueves, según informaron fuentes federales a The New York Times.

TRUMP NO QUISO VER EL “HORRIBLE VIDEO” DEL ASESINATO

El FBI y otras agencias desplegaron un amplio operativo casi inmediatamente después del disparo que acabó con la vida de Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras participaba en un debate frente a unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en Orem.

Tras detener y liberar a dos sospechosos, el FBI solicitó ayuda al público y ofreció una recompensa de 100.000 dólares (casi 100 millones de pesos chilenos) por información que llevara a la captura del responsable.

Trump comentó que no quiso ver el video que muestra con claridad el momento del ataque.
“No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché”, expresó.

FBI divulga imágenes de sospechoso buscado por asesinato de Charlie Kirk
Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
11
