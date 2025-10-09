Home Internacional "trump viajará a egipto para la firma del acuerdo entre israel y h..."

Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre el alto al fuego en Gaza

“Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, declaró el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que viajará próximamente a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás para el alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, aunque no concretó la fecha exacta.

El mandatario no precisó una fecha exacta, pero informó que todos los rehenes de Hamás serán liberados el lunes o el martes.

El mandatario no precisó una fecha exacta, pero informó que todos los rehenes de Hamás serán liberados el lunes o el martes.

“Pusimos fin a la guerra en Gaza y, de forma mucho más amplia, creamos paz, y creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Oriente Medio”, expresó.

Trump agradeció además la colaboración de varios países para impulsar su plan de Gaza para Gaza, como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Indonesia.

El mandatario fue quien anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que incluye el cese de la ofensiva israelí y la liberación de todos los rehenes cautivos por el grupo islamista palestino a cambio de miles de presos palestinos.

El gobierno israelí prevé reunirse este mismo jueves para ratificar el plan.

La retirada de las tropas debería tener lugar en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72 horas la liberación de los rehenes y de los prisioneros.

