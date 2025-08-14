Turista coreano fue gravemente herido tras ser atacado por un lobo marino en Valdivia: quiso tomarse una “selfie”

Un turista de nacionalidad coreana resultó gravemente herido luego de ser mordido por un lobo marino en el sector de la Feria Fluvial de Valdivia, en la capital de la Región de Los Ríos.

Según información preliminar, el hombre habría intentado interactuar con el animal con la aparente intención de tomarse una “selfie”, pero fue atacado y mordido con fuerza en una de sus piernas.

El herido fue auxiliado en primera instancia por trabajadores del lugar y posteriormente por personal del SAMU, que lo trasladó a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, según informó la Armada.

El sector del incidente, que está bajo investigación, es conocido por albergar una colonia de lobos marinos desde hace años, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución al momento de acercarse para tomar fotografías.