Un muerto y 3 heridos en dos ataques armados que nadie quiso denunciar en La Pintana

Un hombre fue asesinado a tiros en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, pocas horas después de que se registrara un triple homicidio frustrado en la población El Castillo, también en el mismo sector.

El primer hecho ocurrió en calle Las Parcelas con Pablo Sexto, donde un hombre chileno, mayor de edad y con antecedentes policiales por homicidio, fue interceptado por al menos dos sujetos que realizaron cerca de 36 disparos con arma de fuego.

La víctima recibió impactos en una pierna, en una mano y en el abdomen, siendo esta última herida la que le provocó la muerte. Así lo informó el fiscal ECOH, Eduardo Jeria.

El procedimiento fue abordado por el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes realizan peritajes a la evidencia balística y al vehículo en el que la víctima fue llevada hasta un centro asistencial.

La causa se abrió de oficio, luego de que los familiares de la víctima se negaran a presentar una denuncia. El capitán de Carabineros, Jaime Victoriano, señaló que el hombre asesinado tenía antecedentes por homicidio.

TRIPLE HOMICIDIO FRUSTRADO

En la población El Castillo, a pocos kilómetros del primer hecho, dos hombres y una mujer fueron atacados con arma de fuego cuando salían de un almacén, por un número indeterminado de delincuentes.

Las víctimas —todos chilenos, mayores de edad y con antecedentes policiales— resultaron heridas por impactos de bala y fueron trasladadas por vecinos hasta el Hospital Padre Hurtado.

El fiscal Eduardo Jeria detalló que la mujer sufrió una lesión en una mano, mientras que uno de los hombres fue herido en la cadera y el otro en la clavícula.

Los tres se mantienen estables dentro de su gravedad y fuera de riesgo vital. Carabineros acudió al recinto hospitalario, pero las víctimas se negaron a presentar denuncia y colaboraron escasamente con la policía, según indicó el capitán Jaime Victoriano.

En ambos casos, que no tienen relación entre sí, se indaga la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.