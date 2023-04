Valencia instruyó a fiscales a que pidan prisión preventiva de indocumentados

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció este jueves que instruyó a los fiscales regionales metropolitanos que opten por pedir las prisiones preventivas de los extranjeros indocumentados hasta que se establezca su identidad efectiva.



Tras reunirse con los cuatro fiscales regionales de la RM, Valencia anunció que pedirá al Ministerio de Justicia “avanzar en reglas más claras y más precisas en lo que se refiere a la identificación de extranjeros indocumentados”.



En ese sentido, señaló que “tenemos un problema grave que entorpece las investigaciones con la situación de extranjeros que no portan cédula nacional de identidad, que no cuentan con cédula nacional para extranjeros”.



“Vamos a pedir al Ministerio de Justicia que se tomen todas las medidas y se apuren todas las diligencias necesarias para poder contar con un sistema eficaz”, enfatizó.



Además, anunció que “los fiscales hoy han acordado que todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad, que no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y que sean detenidos, se solicite su prisión preventiva ante los jueces de garantía, hasta que se establezca cuál es su identidad efectiva”.



Valencia añadió que también solicitará al Ministerio de Justicia una mesa de trabajo para enfrentar “los límites del procedimiento abreviado. Hoy en día no basta con las reglas que hay al respecto, ello dificulta nuestras investigaciones, las enlentece”.



“Vamos a solicitar que en los procedimientos abreviados podamos llegar a estos procedimientos en penas de hasta 15 años, que nos aseguren, en consecuencia, penas efectivas”, añadió.



Asimismo, Valencia indicó que “hemos venido trabajando hace semanas en un proyecto, con la colaboración del Gobierno, que apunta a fortalecer nuestras capacidades en la investigación de los homicidios en la Región Metropolitana”.



“Los fiscales de la Región Metropolitana, tanto del ámbito de flagrancia, como de las diligencias que se decretan después de las detenciones, como en aquellos casos donde no conocemos a los autores de los homicidios, han trabajado coordinadamente por años y por meses, trabajan 24 horas al día, siete días a la semana”, dijo



“Pero esas capacidades y esfuerzos de coordinación, de compartir información, de búsqueda de antecedentes para llevar a los autores de estos delitos ante la justicia, se pueden fortalecer”, añadió.



Por lo mismo, anunció un equipo de trabajo de fiscales de la RM que se dedique, de forma coordinada y conjunta a investigar el fenómeno de los homicidios en la capital.