Valentina Reyes y Carla Zunino: La dupla femenina que conducirá el noticiero matinal de TVN

Una nueva dupla femenina asume la conducción del informativo matinal de TVN. A partir de este jueves, Carla Zunino regresa a las pantallas tras siete meses de postnatal para unirse a Valentina Reyes en “24 Horas Tu Mañana”, el noticiero que se emite de lunes a viernes entre las 6:00 y 8:00 horas por TVN y 24 Horas.

Ambas periodistas estarán presentes no solo en el informativo matinal, sino también en distintas ediciones de 24 Horas, fortaleciendo así la presencia femenina en la programación informativa del canal.

Tras el nacimiento de su tercera hija, Luciana, y siete meses alejada de las pantallas de TVN, Carla Zunino reconoce que vuelve contenta y con energía renovada. “Siento que me reencuentro con lo que me gusta hacer. Tengo ganas de ser cada día más feliz en lo que hago porque también me parece que es un ejemplo para mis hijos”.

La periodista contó que “poder estar con Luciana y mis otros dos niños fue un privilegio. Hice cosas que no suelo hacer, como llevarlos al colegio o prepararles el desayuno. Ahora vuelvo con muchos sentimientos encontrados, pero sé que podré conciliar la vida laboral con la maternidad, como tantas mujeres lo hacen cada día”.

Otras de las cosas que más motiva a Carla es el contexto noticioso del segundo semestre, marcado por un escenario político intenso. “Tengo muchas ganas de aportar en un momento tan decisivo para Chile.”

Zunino ha compartido en otras oportunidades la conducción en dupla femenina y siente que esta también será una gran oportunidad. “Me alegra que seamos dos mujeres en pantalla. Este tipo de duplas femeninas aportan, se complementan, y ayudan a derribar mitos de que entre mujeres es difícil trabajar.”

Por su parte, Valentina Reyes valoró el regreso de Carla y destacó la novedad de esta dupla, a pesar de conocerse desde hace años sin haber trabajado juntas en estudio. “Creo que ambas estamos entusiasmadas por esta innovación”.

Valentina también aprovechó de destacar el trabajo de Rafa Venegas, quien dejó el espacio esta mañana, para enfocarse en su rol en el matinal “Buenos Días a Todos” y otros proyectos dentro del canal. “Creo que conformamos un buen equipo para iniciar las mañanas en TVN”.

Zunino coincidió: “El aporte del Rafa fue muy valioso. Tiene años de experiencia en radio y eso le dio al noticiero un tono relajado y cercano.”

Desde este jueves, “24 Horas Tu Mañana” inicia una nueva etapa liderada por dos periodistas con trayectoria, experiencia y cercanía, quienes además son parte de las noticias de Canal 24 Horas, espacio líder de la televisión de pago con una propuesta sintonizada con el pulso informativo del país.