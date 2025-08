Vallejo calificó de “impresentable” la asistencia de funcionarios con licencia médica a casinos

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, calificó este miércoles de “impresentable” el uso indebido de licencias médicas en el sector público, que en las últimas horas volvió a generar controversia tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

El ente fiscalizador determinó que más de 13 mil empleados públicos ingresaron a casinos de juego mientras estaban con reposo, entre 2023 y 2024, gracias a un cruce de datos entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego.

La situación se agrava al conocerse que 1.486 reincidentes también aparecen en listados de funcionarios que viajaron al extranjero estando con reposo.

Vallejo advirtió que “Es un hecho impresentable que nuevamente conozcamos de un uso y abuso de un instrumento tan importante para la seguridad social. Aquí hay recursos públicos, hay fe pública que se ve vulnerada, que se ve dañada”, y agregó que son “más grave aún los casos donde se repite la situación de uso de licencia médica para viajes en el extranjero y además asistencia a casino”, por lo que hizo un llamado a investigar y aplicar las sanciones correspondientes.

INSTITUCIONES BAJO LA LUPA Y PROCESOS EN CURSO

Dos dependencias del Gobierno central, la Fundación Integra y Junji, concentran la mayor cantidad de casos de viajes al extranjero con licencia y también un elevado número de ingresos a casinos.

La Subsecretaría de Educación Parvularia comunicó que Junji está evaluando los antecedentes para iniciar los sumarios respectivos, mientras que Fundación Integra actuará conforme al Código del Trabajo y su reglamento interno, remitiendo al Ministerio Público los casos en que detecte ilícitos.

Hasta la fecha, Junji inició 1.388 procesos administrativos internos y Fundación Integra 1.176, ambos llevándose a cabo con “máximo rigor”.

Además, las municipalidades y corporaciones municipales concentran el 40% de los casos a nivel nacional, y hasta un 65% en el caso de los viajes al extranjero.

El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, celebró el trabajo de la Contraloría y subrayó la necesidad de detener este tipo de prácticas.

Flores puntualizó que “Las licencias médicas son para recuperar salud en el domicilio que fue registrado en la licencia médica, no andar recorriendo por todos lados porque si no, no se puede fiscalizar”.

INFORMES PENDIENTES Y ACCIONES LEGALES

El cruce de datos que reveló este escándalo fue anunciado previamente por la Comisión Especial Investigadora en la Cámara Baja.

Se esperan también otros informes relacionados con ingresos a parques nacionales y multas de tránsito fuera de la región de residencia mientras se estaba con licencia.

Asimismo, se confirmó que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del Orden comparecerán para abordar el informe que detectó viajes al extranjero de más de 3.000 funcionarios de esas instituciones con licencia médica.

En el ámbito judicial, tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Fiscalía han recibido los antecedentes del informe de casinos. Sin embargo, el Ministerio Público aún no ha designado un fiscal específico para investigar la arista penal.

Se considera que el fiscal Álvaro Pérez de la Fiscalía Metropolitana Oriente podría asumir la causa, dado que ya lidera casos similares relacionados con viajes al extranjero con licencia médica.