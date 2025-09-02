Vallejo responde a propuesta de Kast sobre reforma de pensiones: “Cree el ladrón que son todos de su condición”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este martes al candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, que propone eliminar el préstamo al Estado que contiene la reforma de pensiones.

La reforma de pensiones estipula que de la cotización de 8,5% con cargo al empleador, un 1,5% va como “préstamo al Estado”. Sin embargo, el punto siete del programa económico de Kast busca eliminar esta medida.

Según consignó T13, el Presidente Boric se reunió con adultos mayores en La Moneda para destacar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a mayores de 82 años.

Vallejo fue consultada en el punto de prensa por la tramitación del presupuesto que le tocará administrar al próximo mandatario. Al respecto, José Antonio Kast indicó que no va a mostrar lo que pretender hacer y tampoco ha dicho cómo se financiará mejora a las pensiones si elimina el préstamo de los trabajadores al Estado.

La ministra sostuvo: “Hay un dicho bastante conocido: cree el ladrón que son todos de su condición. Proyectar acciones en otros son muchas veces parte de las propias acciones que las personas que acusan son capaces de realizar”.

En este contexto, acusó que “todavía no sabe cómo va a financiar el reemplazo del Pilar Solidario o el seguro social para el aumento de las pensiones por años cotizados o compensación por expectativa de vida”, consignó T13.

Vallejo se refirió también a los dichos de la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien manifestó que “quien gobierne y sea opositor, la izquierda va a tratar de derrocarlo”.

“Es impresionante como algunos ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el propio. Ese es el pinochetismo en nuestro país que representan ellos que han propiciado golpes de estado e intenciones de derrocar gobiernos”, argumentó la vocera.

Añadió que “lo que sucede es que algunos siguen proyectando sus propios males en los otros. Quienes han justificado permanentemente o reivindicado el golpe de estado en nuestro país son ellos. Hasta la actualidad, lo justifican, lo reivindican”.

El Presidente Boric declaró que “esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder, sacarla adelante costó más de una década”.

“Hubo un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso”, agregó.