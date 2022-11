Vallejo y propuesta del Gobierno a camioneros: Apunta a beneficiar “no a un sector, sino que a todos los chilenos y chilenas de nuestro país”

“Fue una semana difícil”, comenzó señalando este lunes la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La paralización convocada por los camioneros “Fuerza del Norte” fue la tónica de los últimos siete días, y aún mantienen su movilización en pie tras no aceptar la propuesta del Ejecutivo, a pesar de la baja de otros gremios por diferencias entre el rubro.



Sin embargo, Vallejo reiteró que continuarán bajo la misma línea de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes insistan en bloquear las rutas a lo largo del país.



“Ya el día de ayer se logró un acuerdo importante, esperamos obviamente que el resto de cortes o más movilizaciones vayan deponiéndose para poder restablecer la normalidad del funcionamiento de nuestro país”, señaló.



Agregó que “nuestro Gobierno va a hacer uso de las leyes que tiene a su disposición, del Estado de Derecho, para que ningún ciudadano de nuestro país se vea afectado por estas interrupciones”, indicó.



Vallejo hizo hincapié en las declaraciones dadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, este domingo “que fueron muy claras: por disputas internas un sector de los camioneros no puede pretender hacer pagar al país por su imposibilidad de llegar a acuerdos o entenderse con los otros gremios”.



“Todos entendemos que pueden haber distintas necesidades y distintas demandas, pero lo fundamental y lo que nos corresponde como Gobierno es siempre velar por el interés general de nuestros compatriotas, y no de intereses particulares y menos hacernos cargo de diferencias o disputas internas”, zanjó.



La secretaria de Estado aseveró que lo propuesto por el Gobierno este domingo apunta a beneficiar “no a un sector, sino que a todos los chilenos y chilenas de nuestro país”.



El Ejecutivo planteó a los movilizados tres puntos: congelar el valor del diésel por cuatro meses mientras se trabaja en un nuevo mecanismo estabilizador para que el precio no suba más de $15 cada 21 días, y la instalación de lugares seguros de descanso.



“Se hicieron avances porque entendemos que la seguridad de las rutas en los camioneros es importante”, acotó la titular de la Segegob.



Añadió que “el Gobierno ha puesto propuestas sobre la mesa concretas desde el mismo día lunes que se sostuvo la primera reunión, siempre estableciendo espacios e instancias de diálogo que se han dado prácticamente todos los días desde el inicio del paro de camioneros”.



“No solamente hemos dicho que estamos disponibles al diálogo en la medida que se despejen las rutas, sino que también a usar los mecanismos legales que tenemos a disposición para restablecer el orden y velar por el libre tránsito en las principales rutas de nuestro país, y vamos a seguir insistiendo en ese camino”, zanjó.



“Sea querella, sea procedimiento policial que han estado instruidos a nivel nacional, esto va a seguir su curso porque nos interesa que la normalidad sea recuperada. Quienes más pagan los costos de estas interrupciones o de estas amenazas son los ciudadanos, además de los principales sectores productivos”, mencionó.

MINISTRO DE AGRICULTURA



La ministra también fue consultada sobre los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien señaló este lunes que “estamos disponibles a seguir dialogando, también con los descolgados, pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país”.



A ello respondió que “no sabía de las declaraciones que había hecho”, pero que “el sentido profundo es a velar por los intereses generales y no solamente de aquellos que quieren seguir bajo presiones consiguiendo más privilegios de los que tienen”.



Insistió en que “hemos hecho la utilización del mecanismo legal que está a disposición, que es la Ley de Seguridad del Estado mediante el uso de querellas, y vamos a seguir utilizándolo y ampliándolo en la medida que sea necesario”.



Vallejo se refirió al apoyo que han brindado ciertos parlamentarios al paro convocado por camioneros de la “Fuerza del Norte”, asegurando que “hay dirigentes que están relacionados a ciertos sectores políticos”.



Sin embargo, sostuvo que “más allá de eso, para nosotros lo importante es transmitir que cuando se ponen demandas que son imposibles de cumplir para el Estado y que además solo benefician a un sector de la población, nosotros no vamos a estar disponibles”.



Así, hizo un llamado a “avanzar en medidas que sin chantaje, sin extorción, beneficien a la mayoría de nuestra población como lo hemos hecho en el diálogo y los acuerdos que se han generado hasta el momento”.