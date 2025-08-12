Vehículo termina calcinado luego de ser chocado por camión en la Ruta 68

Un vehículo terminó calcinado luego de ser chocado por un camión en plena Ruta 68.

El hecho ocurrió en el kilómetro 9, en dirección hacia la costa.

El capitán Juan Chiari, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Costa de Carabineros, indicó que el hecho fue protagonizado por un auto y un camión, recogió Radio Biobío.

Por causas que se investigan, el primer vehículo se detuvo en la pista derecha, generando un accidente por alcance.

“El vehículo menor se detuvo de manera sorpresiva, causando que, por alcance, el camión lo colisionara por la parte de atrás”, dijo.

Ante esto, el auto se incendió. Sin embargo, su conductor logró salir del vehículo con lesiones leves, por lo que fue trasladado al Hospital Félix Bulnes.

El tránsito en el sector ya fue restablecido.