Home Nacional "vehículo termina calcinado luego de ser chocado por camión en la ..."

Vehículo termina calcinado luego de ser chocado por camión en la Ruta 68

El capitán Juan Chiari, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Costa de Carabineros, indicó que el hecho fue protagonizado por un auto y un camión.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un vehículo terminó calcinado luego de ser chocado por un camión en plena Ruta 68.

El hecho ocurrió en el kilómetro 9, en dirección hacia la costa.

El capitán Juan Chiari, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Costa de Carabineros, indicó que el hecho fue protagonizado por un auto y un camión, recogió Radio Biobío.

Por causas que se investigan, el primer vehículo se detuvo en la pista derecha, generando un accidente por alcance.

“El vehículo menor se detuvo de manera sorpresiva, causando que, por alcance, el camión lo colisionara por la parte de atrás”, dijo.

Ante esto, el auto se incendió. Sin embargo, su conductor logró salir del vehículo con lesiones leves, por lo que fue trasladado al Hospital Félix Bulnes.

El tránsito en el sector ya fue restablecido.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Posible vuelco en caso María Ercira: hallazgo y sospec...

El caso mantiene muchas interrogantes para la familia de María Ercira Contreras, especialmente por la negativa a entregar todas las grabaciones del restaurante donde estuvieron ese día. La PDI solicitó las últimas 24 horas de registro, pero solo recibieron grabaciones correspondientes a un par de horas.

Leer mas
Triunfo

“Te vas o te sacamos”: Garra Blanca amenaz...

La barra brava de Colo Colo publicó un comunicado en redes sociales, en el cual apuntaron duramente contra el técnico del Cacique, señalando que “si su intención es destruir al equipo, sin importante nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”.

Leer mas
Nacional

Codelco informa salida del gerente general de división...

En reemplazo, asumirá de forma interina Claudio Sougarret, actual gerente de operaciones del yacimiento y hermano de André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y quien encabezó el rescate de los 33 mineros.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/