Víctima fue mutilada en la misma casa de Renca donde estuvo secuestrado el exalcalde Montoya

La Fiscalía confirmó este miércoles que una víctima de secuestro sufrió la amputación de la falange de su dedo meñique, en el mismo inmueble de Renca donde en junio pasado permaneció cautivo Gonzalo Montoya, exalcalde de Macul.

El Ministerio Público entregó estos antecedentes tras la audiencia de formalización de un ciudadano venezolano de 29 años, quien quedó en prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo en esa misma “casa de seguridad”, allanada este martes.

La víctima, en un hecho ocurrido el sábado pasado, fue raptada cuando acudió al inmueble para cobrar un arriendo. En ese momento, los captores le cortaron la falange, la cual fue hallada durante el operativo mencionado.

En cuanto a la conexión con el caso del exalcalde, el fiscal Milibor Bugueño, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que, al cruzar informes policiales de distintas causas, “nos dimos cuenta de que algunos videos de las extorsiones tenían como características principales la habitación en donde se encontraban” las víctimas.

“En virtud de eso, cuando hicimos la entrada y registro, era importante fijar esas características principales —color de muralla, el tipo de piso especial— para identificar que justamente correspondía a la casa de cautiverio no sólo de estas dos causas, sino que posiblemente de otras que se llevan en investigación”, puntualizó.

Ahora, los fiscales deberán establecer si en este domicilio opera una sola banda o varios grupos criminales. Hasta ahora, se presume que los detenidos son miembros de “Los mapaches”, facción del Tren de Aragua.

Si se concluye que sólo una agrupación utilizó la vivienda, se podría vincular directa o indirectamente a los secuestradores de la víctima mutilada con los captores del exalcalde.

Por otra parte, y casi al mismo tiempo que la otra audiencia, la Justicia amplió hasta el lunes la detención de un nuevo sospechoso por la captura de Montoya, en calidad de cómplice, quien fue arrestado ayer en Renca.