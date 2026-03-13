El Pentágono informó esta semana a varios senadores que la guerra había costado más de 11.000 millones de dólares durante sus primeros seis días. La cifra duplicó la estimación revelada por The Washington Post, que calculó en 5.600 millones de dólares el gasto en municiones durante los dos primeros días del conflicto en Oriente Medio.

La mayor parte del desembolso correspondió a la adquisición y uso de munición.