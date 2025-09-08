El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó el lugar del mortal tiroteo en una parada de autobús de Jerusalén y prometió perseguir a los implicados. Atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en una concurrida intersección del norte de Jerusalén el lunes, matando a seis personas e hiriendo a otras 12, según la policía israelí, los servicios de emergencia y los hospitales locales.