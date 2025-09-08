El Ejército israelí bombardeó y derrumbó este domingo otro alto edificio en la ciudad de Gaza, el tercero en tres días, poco después de haber hecho pública una nueva orden de evacuación forzosa contra este inmueble y viviendas aledañas. “Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de la Ciudad de Gaza”, detalló un comunicado castrense, sin dar pruebas que acrediten dicha acusación.