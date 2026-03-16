Las autoridades de aviación civil de Dubai confirmó que los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional de Dubai, uno de los centros de conexión más transitados del mundo, se están reanudando de manera “gradual”. Esta reapertura se produce tras una suspensión temporal aplicada durante la madrugada de este lunes como medida de precaución ante la amenaza de ataques iraníes.