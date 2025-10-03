Violento turbazo en La Cisterna: ataron a las víctimas y les robaron un botín de $40 millones

Una familia de La Cisterna fue víctima de un robo con intimidación bajo la modalidad de turbazo, hecho que afectó a un matrimonio y a sus hijos menores, quienes fueron atados de manos y amenazados. El dueño de casa fue obligado a abrir una caja fuerte que contenía armas debidamente inscritas. Además de sustraer la camioneta familiar y otros objetos de valor, el botín fue avaluado en $40 millones.

El atraco ocurrió en calle Argentina, donde los delincuentes irrumpieron en la vivienda para intimidar a la familia y llevarse artículos electrónicos, joyas, dinero y seis armas de fuego: cinco de caza y una de defensa personal.

El subcomisario Benjamín Molina, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal (Biroincri) de la PDI, informó que los hechos se produjeron alrededor de las 2:00 horas de la madrugada.

“En circunstancias que el grupo familiar se encontraba descansando al interior del inmueble, irrumpen alrededor de cinco sujetos de manera violenta, forzando las puertas de acceso principal para proceder posteriormente a intimidar a las víctimas”, relató el subcomisario Molina.

Asimismo, añadió: “Darles golpes y atarlas de mano y pie, separando a la familia, dejando en una habitación aislada a la madre y dos menores de edad para posteriormente trasladar hacia el living comedor al propietario del inmueble, a quien lo obligan a abrir una caja fuerte donde mantenía armas de fuego, todas debidamente inscritas”.

En cuanto a las armas, se trataba de cinco rifles de caza deportiva y un arma corta de uso personal, todas inscritas.

“Posterior a la sustracción de esta arma, también proceden a sustraer una camioneta de propiedad de la víctima para huir del lugar“, agregó el funcionario policial.

DUEÑO DE CASA LESIONADO

Consultado por Radio Biobío, el subcomisario Molina señaló que la víctima resultó con lesiones en la zona craneal, aunque en ese momento no se había efectuado la constatación médica correspondiente.

Pese a ello, ratificó que “hubo agresión de los victimarios a las víctimas al interior del inmueble“.

La investigación de la PDI contempla la declaración del afectado, el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras del sector. El monto total del robo asciende a cerca de $40 millones.

Respecto a los asaltantes, las víctimas indicaron que serían entre cinco sujetos de entre 17 y 28 años, quienes lograron darse a la fuga.