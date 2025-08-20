Home Nacional "violentos incidentes en inmediaciones del inba y del liceo barros..."

Violentos incidentes en inmediaciones del INBA y del Liceo Barros Borgoño

Un grupo de aproximadamente 20 individuos, algunos con overoles blancos y capuchas, salió al exterior del INBA “lanzando cerca de 30 artefactos incendiarios tipo molotov”.

Eduardo Córdova
Violentos incidentes obligaron a suspender el tránsito este miércoles en las calles aledañas al Internado Nacional Barros Arana (INBA) y al Liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago.

Personal de COP de Carabineros respondió con el carro lanzaagua, lo que obligó a los manifestantes a resguardarse al interior del establecimiento. El tránsito debió ser suspendido en las calles Santo Domingo al poniente desde Av. Matucana.

Un hecho similar ocurrió horas antes en las inmediaciones del liceo Barros Borgoño.

La situación se normalizó cerca de las 15:00 horas en ambos establecimientos. Desde Carabineros aseguraron que no hubo detenidos “ni daños visibles” en el exterior de los recintos.

Personal especializado del SIP se encuentra verificando eventuales daños al interior del recinto.

Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
16
