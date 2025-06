Vodanovic al FA: “Me gustaría que mostráramos las diferencias con la derecha”

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, abordó la relación entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio (FA) de cara a las primarias de este 29 de junio.



En conversación con T13 Radio, Vodanovic sostuvo que “hay una tesis política detrás que es la que molesta, pero tampoco es todo el Frente Amplio”.



“Hay que entender que estamos en una campaña política donde hay que mostrar diferencias, pero me gustaría que mostráramos las diferencias con la derecha, que mostráramos cuál es la alternativa que propone cada uno de los candidatos de futuro, más que estar volviendo sobre nosotros”, complementó.



La timonel del PS señaló que “estamos en campaña y nos tenemos que dedicar no a comentar franjas, nosotros estamos desplegados, estamos buscando cómo mostrarle al país la candidatura de Carolina Tohá, que es la candidatura que patrocinamos desde el Socialismo Democrático”.



“Creemos que verdaderamente aquí no da lo mismo quién gobierne, no da lo mismo qué proyecto político puede estar frente a la derecha en noviembre, frente a candidatos que realmente son antidemocráticos”, añadió.



En cuanto a la aparición de Patricio Tombolini en la franja del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, Vodanovic dijo que “como Partido Socialista solidarizamos con el Partido Radical por el tema de Tombolini, más que nada, porque llegar y usar una imagen de una persona no cuesta nada y tampoco hay un mea culpa”.