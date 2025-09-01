Vodanovic confirmó reunión de presidentes de partidos oficialistas con Jara

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, confirmó la reunión que sostuvieron la noche de este domingo los timoneles de los partidos oficialistas con la candidata Jeannette Jara para limar asperezas tras la pugna interna que generaron las críticas del líder comunista Lautaro Carmona al exministro Mario Marcel.



“Nosotros anoche tuvimos una reunión, los presidentes de partido con la candidata, y en esa reunión se habló de manera clara este tema y efectivamente, Lautaro Carmona entiende que cuando él expresa una idea, se hacen énfasis que no están en el sentido que él quisiera. Por lo tanto, no hay una animadversión ni mucho menos, por el contrario. Él manifiesta todo su apoyo desde el partido de la candidatura”, aseguró Vodanovic en entrevista con Radio Universo.



En cuanto a sus propias críticas a Carmona, la senadora indicó que “lo conversamos con harta franqueza, pero yo nunca he sido de comentar las reuniones privadas, porque si no pierde todo sentido reunirse. Pero sí quiero decirte que lo abordamos, porque yo creo que lo peor que uno puede hacer es tener el elefante en la habitación y no referirse a aquello”.



Vodanovic reiteró que “fue con bastante franqueza que se trataron todos los temas, no solo este, otros temas que están sobre la palestra, pero donde desde los partidos políticos nosotros tenemos que ser mucho más receptivos a lo que la ciudadanía está esperando de nosotros, más que estar en estas disputas y discusiones permanentes”.



Agregó que “todos entendemos que cada uno representa un sector político y cada uno tiene su problema interno o más que problemas, discusiones, diferencias, y distintas visiones que son muy legítimas al interior de nuestros partidos políticos”.



“Lo que sí también comprendemos y ponemos por sobre todo el resto, es que tenemos hoy día una candidatura presidencial competitiva que va a pasar a segunda vuelta y también candidaturas parlamentarias importantes, porque también aquí es muy relevante lo que ocurra con el congreso”, complementó la presidenta del PS.



“Aquí no es más importante el congreso que la presidencial, ni viceversa. Son dos contiendas paralelas importantes relacionadas y nuestro deber como presidente de partidos va a construir este proceso de manera tal que resulte lo más exitoso posible”, cerró.