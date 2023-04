Yáñez por nuevo mártir de Carabineros: “No vamos a descansar hasta que los encontremos”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no ocultó su desazón después de que el cabo primero, Daniel Palma, fuera baleado en la cabeza en el centro de Santiago y posteriormente falleciera en la ex Posta Central.



Yáñez, tras acudir al centro asistencia la noche de este miércoles, sostuvo que “la violencia con la que están actuando estas personas, obviamente nos va a obligar a buscar otra estrategias para poder enfrentarla”.



“Que el delincuente que hoy día quiso matar este carabinero, ojalá crea esconderse, porque lo vamos a buscar y lo estamos buscando con todos nuestros Medios. No vamos a descansar y los vamos a encontrar”, sostuvo.



Finalmente, acusó que “no vamos a descansar hasta que los encontremos, no nos podemos permitir que gente que está luchando por la seguridad de nuestro país, venga un delincuente de la forma que lo hace y le dispare en la cabeza un carabinero”.



El incidente ocurre el mismo día en que el Congreso despachó la Ley Naín-Retamal, que establece una serie de mecanismos para la protección de las policías, incluyendo una legítima defensa privilegiada que ha causado reparos desde la izquierda y organizaciones de derechos humanos.