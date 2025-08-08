Amplían la detención de los cuatro imputados por el secuestro de empresario en Quilicura

La Fiscalía ECOH informó que el tribunal resolvió extender la detención de los cuatro acusados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido en Quilicura, hasta la próxima semana.

Según detalló el Ministerio Público, la audiencia de formalización para los detenidos, todos de nacionalidad extranjera –incluida una menor de edad–, fue fijada para el miércoles 13 de agosto a las 13:00 horas.

Durante la mañana, tras confirmarse la liberación del empresario, fuentes policiales habían informado que existían cuatro individuos considerados de interés para la investigación.

Horas más tarde, en un punto de prensa conjunto entre Carabineros y la Fiscalía, la policía confirmó que los cuatro sujetos estaban efectivamente detenidos. La declaración fue encabezada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Simultáneamente, fuentes vinculadas al caso revelaron que el Departamento OS9, en conjunto con la Fiscalía ECOH, realizó un seguimiento en tiempo real de los implicados, tras el pago de una cifra inferior a los $300 millones exigidos por los secuestradores.

Dicha operación permitió recuperar parte del dinero entregado y ejecutar una persecución controlada que concluyó con la captura de los involucrados.

SECUESTRO DEL EMPRESARIO EN QUILICURA

El secuestro ocurrió el pasado jueves, cuando la víctima —cofundador y CEO de Ceroplas— fue abordada por delincuentes armados que lo obligaron a subir a un vehículo en contra de su voluntad.

Posteriormente, Cantergiani fue liberado durante la madrugada del viernes y fue encontrado en avenida Gabriela, en el sector limítrofe entre Puente Alto y La Pintana.

Un automovilista lo asistió y lo trasladó hasta la 38ª Comisaría de Puente Alto. Luego de constatar lesiones, el empresario fue derivado al Departamento OS9 de Carabineros.