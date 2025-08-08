Home Nacional "fiscal nacional luego de la liberación de rodrigo cantergiani: &#..."

Fiscal nacional luego de la liberación de Rodrigo Cantergiani: “En Chile secuestrar no es gratis”

Valencia destacó el trabajo conjunto del OS9 de Carabineros y del Ministerio Público, indicando que la ciudadanía comprende que “este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles no son las mismas de antes, que la noche ya no es la misma de antes”.

Eduardo Córdova
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el caso del empresario Rodrigo Cantergiani, secuestrado en Quilicura, advirtiendo que “en Chile secuestrar no es gratis” y que se buscarán las penas más duras que contempla la ley para castigar a los culpables.

Pese al diagnóstico, afirmó que las instituciones han sabido ajustarse a la nueva realidad y entregó un mensaje directo a los responsables del secuestro.

En esa línea, apuntó a los prófugos involucrados en el crimen, recalcando que “en Chile, secuestrar no es gratis. En Chile, la PDI, la Fiscalía y Carabineros los aclaran, y terminan con detenidos”.

El fiscal nacional subrayó que se actuará con toda la fuerza del Estado, señalando que harán todo lo posible para que “secuestrar personas en Chile no sea rentable”, y buscarán que “se les apliquen las penas más severas que establezca la ley”.

DETENIDOS POR SECUESTRO DE RODRIGO CANTERGIANI

Durante las últimas horas se concretó la detención de cuatro extranjeros presuntamente implicados en el caso: dos hombres y dos mujeres. Tres de ellos son venezolanos y uno es de nacionalidad colombiana.

El fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), informó que los detenidos serán formalizados este viernes ante el tribunal correspondiente.

Barros también hizo hincapié en la gravedad de estos hechos, recalcando que “el secuestro es el delito que más vulnera los derechos de las personas”, aludiendo a su impacto profundo en la sociedad.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la pronta resolución del caso, subrayando la “rapidez” con la que se gestionó la captura, lo que permitió “disuadir” nuevas acciones delictivas.

Familia de Rodrigo Cantergiani pagó por su liberación y Carabineros recuperó parte del dinero
