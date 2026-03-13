Amplían perímetro de búsqueda de evidencias por ataque a carabinero en Puerto Varas

La investigación por el ataque con arma de fuego que dejó con riesgo vital y muerte cerebral al sargento 2° de Carabineros de Puerto Varas, Javier Figueroa Manquemilla, continúa sin detenidos ni responsables identificados. La indagatoria está en manos del equipo ECOH de la Fiscalía Regional de Los Lagos y fue declarada reservada.

Las diligencias siguen siendo realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. Durante la jornada de este jueves, los equipos ampliaron el perímetro del sitio del suceso con el objetivo de encontrar nuevas evidencias que permitan esclarecer el ataque contra el funcionario policial.

Según informó El Llanquihue, el subcomisario de la PDI Gustavo Guichapani explicó que los detectives continúan recopilando registros audiovisuales mientras se analizan los antecedentes balísticos levantados en el lugar del ataque.

“Dentro de las diligencias investigativas está la búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados. Hay evidencia balística que está siendo periciada, pero no me puedo pronunciar aún porque estamos en etapa de investigación. Eso podría afectar las diligencias. Hay también sujetos de interés, pero no me voy a referir, porque el proceso investigativo está en curso”, señaló este jueves.

Paralelamente, detectives de la PDI volvieron a entrevistar a vecinos del sector cercano a la línea férrea de Puerto Varas. El ataque ocurrió en ese lugar durante la madrugada del miércoles. Algunos residentes ya habían sido empadronados previamente por Carabineros.

Esta nueva ronda de declaraciones podría estar relacionada con un testimonio anónimo que se dio a conocer durante la jornada. La versión fue difundida en un matinal de televisión por una vecina y podría constituir una pista relevante para la investigación, ya que menciona la presencia de dos personas en el lugar.

Testimonio apunta a posible huida de dos personas

Según consignó SoyPuertoMontt, la presunta testigo relató que entre las 5:20 y las 5:30 horas del miércoles escuchó desde su vivienda el sonido de un disparo.

“Escuchamos un disparo, que nos llamó mucho la atención. Nos quedamos preocupados, en alerta”, afirmó.

Momentos después —añadió— se oyeron más detonaciones y una voz femenina. “Se escuchó una segunda ráfaga con otros disparos y un golpe seco, y a una mujer diciendo: ‘¿Qué hiciste, Enrique? Levántate, vámonos, corre'”, lo que sugeriría la huida de dos personas tras el ataque.

La mujer reforzó su relato al describir el entorno del lugar. “Ahí, en la línea del tren, hay durmientes y piedras; entonces, cuando uno va corriendo, se escucha cuando uno va pisando”.

Tras varios minutos de silencio, la vecina indicó que posteriormente comenzaron a llegar efectivos policiales al sector. “Empezó a llegar mucha gente. Salimos a mirar y nos dimos cuenta de que eran carabineros. Empezaron a hablar y nombraron a (Javier) Figueroa”, relató.