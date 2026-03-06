“Asfixia por sumersión”: Servicio Médico Legal confirma causa de muerte de cabo del Ejército en Punta Arenas

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó la causa de muerte del cabo del Ejército, Carlos Palacios Muñoz, quien falleció el pasado 4 de marzo en Punta Arenas, Región de Magallanes.

Según consignó 24 Horas, y en diálogo con TVN Red Austral, el doctor René Castro, director del SML de la zona, indicó que el joven de 27 años falleció por asfixia por sumersión.

“La causa de muerte se confirma, la que se había anunciado anteriormente; en este caso es asfixia por sumersión”, detalló al citado medio.

El resultado se dio a conocer tras un protocolo especial de autopsia. Luego de esto, el cuerpo de Palacios Muñoz ya está en condiciones de ser entregado a sus familiares.

La muerte del cabo del Ejército ocurrió en la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, en medio de un ejercicio no autorizado.

El hecho se encuentra en investigación y actualmente hay dos detenidos por su presunta responsabilidad: un sargento primero y un capitán, quienes estaban a cargo de la unidad.

Previamente, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, envió sus condolencias por el fallecimiento y remarcó que “lo central es esclarecer lo ocurrido y para eso trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional”.

“El comandante en jefe del Ejército, gral. Javier Iturriaga, me informó sobre los primeros antecedentes y el inicio inmediato de las investigaciones”, sostuvo.