Bachelet por proyecto de aborto legal: “No puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y por cierto en el Parlamento”

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien asistió a la Cuenta Pública realizada por el Presidente Boric este domingo 1 de junio en el Congreso, abordó el proyecto de aborto legal presentado por el Gobierno ante el Parlamento y que fue uno de los temas tratados por el Mandatario en su discurso.

Al ser consultada por la iniciativa, señaló que “mi opinión siempre ha sido -del tema, no del proyecto- es que el Estado tiene como tarea asegurarle a las mujeres opciones, y que son las mujeres de acuerdo a sus propias sensibilidades, creencias y alternativas reales las que decidan por cuales opciones ir”.

“Y en ese sentido, el que el Gobierno haya mandado un proyecto de ley ahora, en el cual son conscientes que probablemente no se va a tomar una decisión definitiva, pero también con un principio que me parece súper válido, es que no puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y por cierto en el Parlamento, donde hay que tomar muy en serio, pensar en esas mujeres que hoy día muchas veces no tienen opciones y que son al final castigadas, si toman decisiones que hoy día son penalizadas. Yo no conozco el proyecto”, añadió, consignó 24Horas.

Instando a todo el Congreso Nacional a legislar la idea, el Presidente Boric pidió que se dé un debate “de manera civilizada, discutiendo, no vetando la discusión y no negándole el derecho de las mujeres a decidir”.