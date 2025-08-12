Briones: “Es una tremenda noticia que la palabra crecimiento esté de vuelta”

Ignacio Briones, exministro de Hacienda e integrante del equipo económico de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a las cifras recientes sobre el crecimiento económico del país y el empleo.

En entrevista con Radio ADN, la exautoridad manifestó que “es una tremenda noticia que la palabra crecimiento esté de vuelta, porque para crecer lo primero es que nos creamos el cuento, que entendamos que esto es importante”.

“Recuerden que no estaba en las prioridades de este gobierno, como ha sido reconocido por el mismo, y algunos incluso hablaban de decrecer”, señaló Briones.

“Volvamos a valorizar esta palabra, que fue una carga negativa, casi pecaminosa para algunos, y es estrictamente fundamental para una de las palancas que más importa, donde tenemos una emergencia laboral, que es el trabajo”, afirmó.

“El país enfrenta dos dimensiones: cómo volvemos a levantarnos y cómo volvemos a crecer”, advirtió Briones, agregando que la baja tasa de crecimiento “no es solo de este gobierno, es un problema estructural que se arrastra por años”.

“Hay personas que creen que solo se cambia con actitud y buena voluntad; yo les quiero decir a los chilenos: no, esto requiere trabajo duro, un plan de acción ambicioso con metas, equipos probados y buena conducción”, agregó.

“El llamado es optimista: reconocer que este es un tema fundamental para el bienestar y el trabajo de los chilenos, pero que requiere esfuerzo”, sostuvo el exministro, comparando la situación con “salir de la B” en el fútbol.

Respecto a la creación de empleos, Briones respondió a las críticas a la cifra oficial: “La cifra de 141 empleos no es un invento, es la realidad… respecto al empleo formal los invito a mirar los datos administrativos de las cotizaciones previsionales: ahí hay una destrucción de empleo”.

El exministro de Hacienda finalizó insistiendo en que “no minimicemos este tema; cuando usted tiene casi un 9% de desempleo a nivel país, es casi un millón de personas que no tienen pega”, recalcando que el gobierno “no ha tomado las medidas propias de una emergencia laboral”.