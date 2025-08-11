Matthei a Desbordes por incidente en el INBA: “Cuenta con mi apoyo para recuperar el orden en las escuelas”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a los incidentes ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde un profesor fue rociado con bencina durante la mañana.

A través de su cuenta de X, Matthei manifestó su “solidaridad con el docente del INBA, víctima de un acto criminal que no podemos relativizar”, y recalcó que “quien enseña merece respeto y protección, no amenazas ni ataques”.

“Esta violencia es fruto de años de tolerar tomas, overoles blancos y mirar para otro lado”, afirmó la abanderada de Chile Vamos.

Además, se dirigió directamente al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y le dijo que cuenta con su “apoyo para recuperar el orden en las escuelas”, subrayando que “como país, debemos terminar con el miedo en las salas de clase”.

“Conmigo, la violencia en los colegios se acaba”, sentenció la candidata presidencial.