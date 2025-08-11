Home Política "matthei a desbordes por incidente en el inba: “cuenta con m..."

Matthei a Desbordes por incidente en el INBA: “Cuenta con mi apoyo para recuperar el orden en las escuelas”

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial de Chile Vamos manifestó su “solidaridad con el docente del INBA, víctima de un acto criminal que no podemos relativizar”, y recalcó que “quien enseña merece respeto y protección, no amenazas ni ataques”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a los incidentes ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde un profesor fue rociado con bencina durante la mañana.

A través de su cuenta de X, Matthei manifestó su “solidaridad con el docente del INBA, víctima de un acto criminal que no podemos relativizar”, y recalcó que “quien enseña merece respeto y protección, no amenazas ni ataques”.

“Esta violencia es fruto de años de tolerar tomas, overoles blancos y mirar para otro lado”, afirmó la abanderada de Chile Vamos.

Además, se dirigió directamente al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y le dijo que cuenta con su “apoyo para recuperar el orden en las escuelas”, subrayando que “como país, debemos terminar con el miedo en las salas de clase”.

“Conmigo, la violencia en los colegios se acaba”, sentenció la candidata presidencial.

Rocían con combustible a profesor del INBA en medio de incidentes en el liceo
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Codelco informa salida del gerente general de división...

En reemplazo, asumirá de forma interina Claudio Sougarret, actual gerente de operaciones del yacimiento y hermano de André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y quien encabezó el rescate de los 33 mineros.

Leer mas
Nacional

Presidente Boric publicó test de drogas y cuestionó: &...

A través de su cuenta de X, el Mandatario difundió los certificados de los exámenes realizados en junio y cuestionó la campaña de desinformación surgida en torno al tema.

Leer mas
Política

Kast confirma a Rodolfo Carter como candidato al Senad...

En redes sociales y desde Temuco, Kast destacó que Carter “ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en La Araucanía”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/