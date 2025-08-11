Codelco informa salida del gerente general de división El Teniente, Andrés Music

Mediante un comunicado, Codelco informó que Andrés Music Garrido dejará su cargo como gerente general de la división El Teniente a partir del martes 12 de agosto.

En reemplazo, asumirá de forma interina Claudio Sougarret, actual gerente de operaciones del yacimiento y hermano de André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y quien encabezó el rescate de los 33 mineros. Aunque la salida ocurre tras la trágica muerte de seis trabajadores, la estatal aclaró que “no responde a la asignación de alguna responsabilidad”, sino a la necesidad de “focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual”.

“Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre –de acuerdo con sus propias palabras– ‘por lo mejor para la compañía y la familia Codelco’”, señaló el comunicado.

Claudio Sougarret tendrá como “prioridad” restablecer las operaciones en El Teniente, suspendidas tras el derrumbe, pero que serán reanudadas en tres sectores no afectados por la emergencia. El proceso se ejecutará “bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división”, indicó la presidencia ejecutiva, agregando que confían en que las investigaciones aclaren las causas y lecciones del fatal accidente.

Tras confirmarse el hallazgo de los seis mineros fallecidos —Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo—, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, confirmó que solicitarán una auditoría internacional para determinar “qué hicimos mal”.