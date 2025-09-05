Home Nacional "corte de apelaciones de antofagasta acogió la solicitud de desafu..."

Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero de Orrego

Este jueves, la Fiscalía Regional de Antofagasta presentó una solicitud en contra de la autoridad de la Región Metropolitana, la que fue acogida y tiene fecha de revisión para el lunes 6 de octubre.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este viernes a trámite la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego en el marco de la investigación por el Caso ProCultura.

En concreto, el persecutor regional, Juan Castro Bekios, espera formalizar a Orrego por su eventual participación en delitos de cohecho y fraude al fisco. Lo anterior, por un cuestionado convenio en que la fundación se adjudicó más de $1.800 millones para la realización de proyectos, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

Bekios junto al fiscal Eduardo Ríos, buscarán revocar, el próximo 6 de octubre, el fuero de la autoridad, para así formalizarlo por delitos de fraude al Fisco y pedir medidas cautelares en su contra.

El fallo de la Corte de Apelaciones señala que “teniendo presente que el gobernador regional Metropolitano don Claudio Benjamín Orrego Larraín, tiene domicilio laboral en la ciudad de Santiago, exhórtese a la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, para notificarlo personalmente mediante receptor de turno”.

Fiscalía pidió desafuero del gobernador Claudio Orrego por Caso ProCultura
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
