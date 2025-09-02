Diputado Alessandri llama a Vallejo a elevar el nivel del debate y concentrarse en los problemas reales del país

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió a las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la instó a evitar descalificaciones personales y a centrar la discusión en temas de fondo que afectan a los chilenos.

“Todo lo que estamos en la cosa pública tenemos que mantener un estándar y una delicadeza, una forma de expresarnos. Yo le pediría a la ministra Vallejo que no caiga en los dichos ni en las descalificaciones. Uno fácilmente podría decirle a ella ‘miente, miente, que algo queda’, pero yo le recomendaría subir el nivel del debate. Cuando estás en La Moneda y desde La Moneda tienes una responsabilidad especial, vámonos al fondo del asunto, vámonos a cómo vamos a financiar la PGU para adelante”, señaló Alessandri.

El parlamentario recalcó que en Chile Vamos no están dispuestos a retroceder en la Pensión Garantizada Universal (PGU), política pública impulsada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y que corresponde a los candidatos presidenciales explicar con claridad cómo harán ajustes y recortes en sus programas.

Asimismo, cuestionó el manejo del actual gobierno en materia laboral y previsional, “Chile se demoró 20 años en hacer una reforma de pensiones, en entender que había que cotizar más y que la formalidad laboral era lo más importante. Este gobierno nos deja con un 38% de informalidad, lo que nos complica mucho para el futuro”.

Finalmente, el diputado Alessandri llamó tanto a los candidatos presidenciales como al Ejecutivo a asumir sus responsabilidades:

“A todos los candidatos les pido que lancen sus propuestas, las expliquen y hagan sus bajadas. Y al gobierno, que siga gobernando. Tienen que administrar un país con problemas graves. Antes de opinar o comentar, reconozcan que no lo hicieron bien”.