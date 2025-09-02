Home Nacional "diputado alessandri llama a vallejo a elevar el nivel del debate ..."

Diputado Alessandri llama a Vallejo a elevar el nivel del debate y concentrarse en los problemas reales del país

El parlamentario de la UDI sostuvo que “a quienes estamos en la cosa pública tenemos que mantener un estándar y una delicadeza, una forma de expresarnos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió a las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la instó a evitar descalificaciones personales y a centrar la discusión en temas de fondo que afectan a los chilenos.

“Todo lo que estamos en la cosa pública tenemos que mantener un estándar y una delicadeza, una forma de expresarnos. Yo le pediría a la ministra Vallejo que no caiga en los dichos ni en las descalificaciones. Uno fácilmente podría decirle a ella miente, miente, que algo queda’, pero yo le recomendaría subir el nivel del debate. Cuando estás en La Moneda y desde La Moneda tienes una responsabilidad especial, vámonos al fondo del asunto, vámonos a cómo vamos a financiar la PGU para adelante”, señaló Alessandri.

El parlamentario recalcó que en Chile Vamos no están dispuestos a retroceder en la Pensión Garantizada Universal (PGU), política pública impulsada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y que corresponde a los candidatos presidenciales explicar con claridad cómo harán ajustes y recortes en sus programas.

Asimismo, cuestionó el manejo del actual gobierno en materia laboral y previsional, “Chile se demoró 20 años en hacer una reforma de pensiones, en entender que había que cotizar más y que la formalidad laboral era lo más importante. Este gobierno nos deja con un 38% de informalidad, lo que nos complica mucho para el futuro”.

Finalmente, el diputado Alessandri llamó tanto a los candidatos presidenciales como al Ejecutivo a asumir sus responsabilidades:
“A todos los candidatos les pido que lancen sus propuestas, las expliquen y hagan sus bajadas. Y al gobierno, que siga gobernando. Tienen que administrar un país con problemas graves. Antes de opinar o comentar, reconozcan que no lo hicieron bien”.

Vallejo responde a propuesta de Kast sobre reforma de pensiones: “Cree el ladrón que son todos de su condición”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Gobierno anuncia peaje rebajado y refuerzo de fiscaliz...

Ante la proyección de que más de un millón de personas saldrán desde la Región Metropolitana, se desplegarán más de 550 operativos de fiscalización en puntos críticos como la ruta 68 y la ruta 5. A esto se suma un refuerzo en la dotación policial, con presencia estratégica en fondas, pasos fronterizos y zonas de alta concurrencia.

Leer mas
Vanguardia

Sex Pistols suspende su visita a Chile y Latinoamérica...

El icónico grupo, que tenía agendada una presentación en nuestro país para el próximo martes 9 de septiembre, se vio obligado a suspender su gira, debido a que el guitarrista Steve Jones se rompió la muñeca.

Leer mas
Nacional

GALERÍA: Así fue el encuentro del Gobierno con adultos...

En medio de su discurso, el Mandatario Gabriel Boric, subrayó que la reforma de pensiones se construyó sobre avances previos como la PGU, y reiteró su rechazo a quienes buscan revertir lo logrado.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/