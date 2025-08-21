Home Nacional "embajador viera -gallo confirmó que 97 hinchas de la u fueron det..."

Embajador Viera -Gallo confirmó que 97 hinchas de la U fueron detenidos en Argentina

En conversación con el medio argentino Todo Noticias (TN), el diplomático señaló que “encuentro lamentable que un partido deportivo donde debiera haber una sana competencia, se produzcan desmanes, desajustes y conflictos entre los hinchas de un lado y de otro”.

Patricia Schüller Gamboa
El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera –Gallo, confirmó que 97 hinchas de la Universidad de Chile fueron detenidos por la policía trasandina tras los hechos de violencia ocurridos en el partido contra Club Atlético Independiente.

Viera Gallo dijo que espera que “el fiscal haga rápido su trabajo y puedan ir saliendo los 97 detenidos que están ahí en la Comisaría 4 de Sarandí”.

Asimismo, relató que fue “a la comisaría ayer, están ahí. Los menores ya fueron liberados y fueron entregados a custodia de parientes o personas que los conocen de Chile. Hay tres mujeres y el resto, son adultos hombres”.

“Yo estuve con ellos, les hablé, los llamé a la calma. Evidentemente están en condiciones que son muy precarias. Yo espero que el fiscal que anoche estaba haciendo todas las indagaciones en el estadio pueda ir analizando la situación de cada uno de ellos, porque el ideal sería que los que son inocentes salgan rápido”, indicó.

En cuanto a los heridos, detalló que “en general son cosas que no son de gravedad, salvo dos personas que fueron intervenidas por neurocirugía, que hasta ahora las noticias son buenas”.

Respecto a lo sucedido, el embajador manifestó que “esto es el símbolo de lo que no queremos. Trabajamos todos los días para la hermandad de ambos países y esto nos afecta. Además, se generan falsos nacionalismos que no son buenos. Hay que condenar este tipo de hechos”.

“Es un verdadero drama. Hable con el Presidente Boric y está muy preocupado. Me dijo que esté cerca de la situación”, comentó.

Uno en riesgo vital: La U entrega parte médico de los hinchas que terminaron heridos en incidentes ante Independiente
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
13
