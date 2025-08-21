Uno en riesgo vital: La U entrega parte médico de los hinchas que terminaron heridos en incidentes ante Independiente

El triste enfrentamiento entre hinchas en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana terminó con serias consecuencias. En la madrugada, el club chileno entregó un parte médico respecto de los hinchas lesionados en el Estadio Libertadores de América.

La U informó que 19 personas resultaron heridas, todas de nacionalidad chilena, siendo atendidas en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí. Uno de los afectados, Gonzalo Alfaro, está en riesgo vital tras una caída en altura, lo que obligó a una cirugía de urgencia.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, encabezó la visita de la directiva universitaria a los centros asistenciales para constatar el estado de los hinchas heridos en Argentina.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó detalles en Radio Biobío. Explicó que “hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente” en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, donde se atendió a 12 compatriotas.

La máxima autoridad diplomática chilena añadió que el director del recinto calificó las intervenciones como “delicadas” y puntualizó que el médico “no me habló de pacientes en riesgo vital”.

El listado entregado por la U consigna los siguientes heridos: