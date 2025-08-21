Home Internacional "extitular de seguridad argentino acusa un “acuerdo” e..."

Extitular de Seguridad argentino acusa un “acuerdo” entre hinchas y policías para atacar a barristas de la U

“No es cierto que la policía no puede entrar a una tribuna. Eso es una decisión. Según las reglas de Conmebol, el responsable de seguridad es Independiente”, afirmó Juan Manuel Lugones, exjefe de la Aprevide.

Eduardo Córdova
Juan Manuel Lugones, exjefe de la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), acusó una complicidad entre la Policía de Buenos Aires y la barra de Independiente para atacar a los hinchas de Universidad de Chile.

Las denuncias surgieron tras las violentas escenas registradas en el duelo entre ambos equipos por Copa Sudamericana.

En conversación con Radio La Red de Argentina, Lugones aseguró que el personal de seguridad habría permitido el ingreso de los barristas locales al sector visitante.

“Lo que nos mostraron ayer, con la crudeza que vimos todos, es que la Policía no tiene la capacidad profesional, o tomaron la decisión de no hacerlo, de meterse a la tribuna a terminar con los problemas”, afirmó el exresponsable de Aprevide.

“Al contrario, demostraron que tienen un acuerdo con la barra para liberar la zona y que la barra haga de barreminas”, agregó Lugones.

El exfuncionario también sostuvo que “vimos a un sector de la barra de Independiente ingresar ayer a pegarle a un sector de la gente de U de Chile con la autorización de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que libera la zona para que entren. En Avellaneda no se vende una bondiola sin que una parte vaya a la unidad policial”.

Finalmente, Lugones insistió en responsabilizar a las fuerzas de seguridad y también apuntó al club argentino.

“No es cierto que la policía no puede entrar a una tribuna. Eso es una decisión. Según las reglas de Conmebol, el responsable de seguridad es Independiente”, concluyó el extitular de Aprevide.

Michael Clark actualiza el estado de los hinchas heridos: “De milagro, no hay muertos”
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

8
