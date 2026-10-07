Falleció Maricarmen, la adulta mayor de 87 años que conmocionó a España por su desalojo

Maricarmen Abascal, adulta mayor cuyo desalojo de su hogar en Madrid se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España, falleció este miércoles a los 87 años de edad.

La mujer murió en el Hospital Gregorio Marañón de la capital española, según confirmó el Sindicato de Inquilinas.

Desde agencia EFE accedieron a un comunicado del mencionado sindicato, donde se anunciaba el deceso.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen (…). Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, señalaron.

Su desalojo

El pasado mes de septiembre, Abascal se había visto obligada a abandonar el departamento donde vivió por 70 años, en el barrio de Retiro.

Lo anterior, luego de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara su arriendo en un 275%. Aquello elevó el valor hasta los 2.650 euros mensuales (casi 3 millones de pesos chilenos).

Según consignó T13, dicha medida se ejecutó tras una extensa disputa judicial con Urbagestión Desarrollo e Inversión, empresa propietaria del inmueble.

Maricarmen, que presentaba movilidad reducida, dejó la vivienda en una camilla y posteriormente fue trasladada a un hospital para una evaluación médica.

Su caso fortaleció las protestas por la crisis de vivienda en España

Su caso fortaleció las protestas por la crisis de vivienda en España. A su vez, todo esto desembocó en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al gobierno de España a aprobar dos decretos.

Sin embargo, esas medidas fueron derogadas por el Congreso, algo que generó el adelanto electoral que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes.