Fiscal: Carabineros estuvo en el lugar horas antes del homicidio en Curacaví

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente confirmó que Carabineros concurrió a la parcela en Curacaví de Michael Peñaloza Chávez (44) -en la foto- durante la madrugada de este martes, solo horas antes de que fuera asesinado. La víctima falleció tras ser atropellada por los mismos delincuentes que le robaron su camioneta.



El fiscal de flagrancia de la Fiscalía Occidente, Eduardo Jeria, sostuvo que “no tenemos antecedentes de cómo lo hicieron los sujetos. Sí sabemos que hubo un primer llamado, concurrió Carabineros y después, posteriormente, llaman y se produce este lamentable hecho”, afirmó.



Según la propia familia de la víctima, los autores del crimen serían los mismos que hace algunos días llegaron a su domicilio y le robaron diversas pertenencias, entre ellas, televisores y una copia de llaves de un vehículo.



“La verdad es que estamos indagando eso. Prefiero no confirmarlo tan taxativamente, pero las diligencias apuntan ciertamente a una tarea probable a indagar y establecer eso. Como ustedes bien saben, la vez anterior se llevaron una copia de llaves y en esta oportunidad se roban el vehículo”, mencionó y comentó que, en su escape, junto con atropellar a la víctima, estos derribaron el portón de acceso al lugar.



“Todo da a entender que ingresaron por la misma parte posterior y no por el portón de acceso vehicular que fue el que botaron para huir de acá”, detalló.