Gobierno detalla perfil del “Gordo Alex”: afirma que su detención podría explicar “forma y modo” del crimen de Ojeda

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que “hemos tenido casos de secuestro con homicidios y en los cuales han participado organizaciones similares a estas. Pero de la forma y estructura en cómo se ejecutó, la logística que se utilizó, los medios que tenían a su disposición, no tenemos un caso similar a este”.

Eduardo Córdova
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció este jueves sobre la captura de “Gordo Alex”, líder del Tren de Aragua y presunto involucrado en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

“El perfil de esta persona es muy relevante para explicar la forma y modo en que se cometió ese crimen”, señaló.

Agregó que “Chile se ha tomado muy en serio el caso de los secuestros, si no que crímenes como el de Ojeda se los ha tomado especialmente en serio por las características que tuvo”.

El exmilitar venezolano fue secuestrado desde su domicilio en Independencia en febrero de 2024 y, días después, su cadáver fue hallado enterrado en una toma de Maipú.

Cordero indicó que el Ejecutivo respalda la tesis planteada por el fiscal coordinador de ECOH en la Región Metropolitana, Héctor Barros, quien sostiene que el delito tendría un móvil político, considerando que Ojeda era opositor al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “Cada sujeto que ha cometido un crimen en el país o ha sido un autor intelectual sin haber puesto un pie en Chile, lo que nosotros hemos solicitado como Estado han sido las respectivas extradiciones”, manifestó.

En otro punto de prensa, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, afirmó que el “Gordo Alex” habría abandonado el país tras el crimen y regresado posteriormente para reorganizar los brazos operativos del Tren de Aragua.

Sobre esto, el ministro Cordero recalcó que las organizaciones criminales “una vez que se desbaratan, se rearticulan en estructuras de menor experiencia”.

Detienen al “Gordo Alex”, acusado de ser autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda
6
