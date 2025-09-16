Huenchumilla: “Mala la respuesta de la senadora Rincón”

El senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, abordó los descargos de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, tras la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de rechazar su tercera candidatura presidencial.



Rincón se dirigió la mañana de este martes a sus “colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en El Maule, y a mi colega y excamarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.



Al respecto, Huenchumilla manifestó que fue “mala la respuesta de la senadora Rincón. No hay nada personal; se trata simplemente de que las instituciones funcionen”.



“Yo participé directamente en la Comisión de Constitución del Senado, en la tramitación de la ley que limitó los periodos parlamentarios y redacté de mi puño y letra alguno de los artículos”, añadió.



El parlamentario explicó que “no quisimos que se repitiera lo que pasó en el Senado, cuando Ximena renunció a la DC y a la bancada de senadores y, sin embargo, mediante resquicios y con ayuda de la derecha, se quedó en la Comisión de Hacienda, que reglamentariamente, nos correspondía”.



“El tribunal se pronunció, y, por ende, las instituciones funcionaron, y como senadores, nos corresponde acatar los fallos conforme a derecho”, subrayó.