Rincón cuestiona a Vodanovic y a Huenchumilla luego que el Tricel rechazara su tercera candidatura al Senado

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, reaccionó en duros términos al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que revocó su tercera candidatura senatorial por El Maule.



En un punto de prensa realizado la mañana de este martes, durante una actividad de Fiestas Patrias en apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, Rincón estuvo acompañada por los líderes de Chile Vamos -Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli)- además de Paula Daza y Carlos Maldonado.



Rincón descartó apelar a instancias internacionales y afirmó que acata la resolución: “No vamos a ir a cortes internacionales ni vamos a perseguir dar vuelta un fallo que no compartimos, pero que respetamos”.



En referencia implícita al caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la presidenta de Demócratas subrayó: “Aquí no se necesitaba empatar, simplemente se necesitaba respetar las normas constitucionales y legales”.



“Sin lugar a duda, este fallo sienta un precedente complejo para la democracia, pero también complejo desde el punto de vista de las normas y el cumplimiento de plazos en el ordenamiento jurídico de nuestro país”, dijo.



Rincón dirigió sus cuestionamientos directamente a la senadora Paulina Vodanovic, quien también compite por El Maule: “Se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos. Aquí yo no llegué a la senatoría porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado”.



“Y creo que es importante entender que con este fallo y con esta acción se le quita la posibilidad a hombres y mujeres de El Maule de poder decidir”, lamentó Rincón.



También criticó a otros parlamentarios que, según ella, no asumieron públicamente su rol en la impugnación: “Decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en El Maule, y a mi colega y excamarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.



Consultada por sus declaraciones, Rincón reafirmó su postura: “No es una acusación, es una afirmación. Ella logra con la impugnación y con el fallo del Tricel no tener competencia fuerte en la elección. Pero yo le quiero decir a ella que primero no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, abogado de Álvaro Elizalde”.



El fallo del Tricel fue emitido el lunes por la tarde, con tres votos a favor y dos en contra. Los ministros Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio revocaron la decisión del Servel que había aceptado la candidatura de Rincón.



El argumento central fue que la parlamentaria habría excedido el límite de dos períodos consecutivos establecido por el artículo 51 de la Constitución, considerando incluso su ejercicio parcial como senadora antes de asumir como ministra en 2014.