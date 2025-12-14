Jara valora democracia y anuncia oposición responsable tras dolorosa derrota

Con un llamado a respetar la voluntad ciudadana, reforzar la unidad y ejercer una oposición democrática, la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, entregó un discurso la noche de este domingo tras reconocer su derrota en la segunda vuelta.



Desde el escenario, Jara sostuvo que aceptar el resultado forma parte esencial del fortalecimiento democrático. “Lo hice porque estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles, porque es la derrota donde más se aprende, y es donde más firme debe ser la convicción democrática”, afirmó.



La exabanderada agradeció a quienes respaldaron su candidatura y al equipo que la acompañó durante la campaña. “Quiero agradecerles a las miles de personas que confiaron en este proyecto, a quienes trabajaron y se movilizaron de norte a sur”, dijo, dedicando además palabras personales a su familia, a quienes calificó como su principal sostén.



Jara señaló que asumió la candidatura por una motivación profunda ligada a su historia personal. “Asumí este desafío por un amor profundo por Chile, porque mi historia es la misma que la de ustedes, una historia de esfuerzo y de garra”, expresó.



En su discurso, adelantó el rol que asumirá el sector tras el cambio de gobierno. “Nos va a tocar ahora hacer oposición, y quiero partir diciéndoles que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena”, remarcó, insistiendo en que la alianza construida durante la campaña debe cuidarse y fortalecerse.



Asimismo, recalcó que no existe espacio para el desánimo. “Hoy no hay espacio para el desánimo. Hay una tarea que continúa con todas y con todos nosotros”, sostuvo, llamando a quienes votaron por ella a transformar la derrota en un nuevo desafío político.

No se deben poner en riesgo los avances alcanzados en los últimos años

La excandidata fue enfática en señalar que no se deben poner en riesgo los avances alcanzados en los últimos años. “Aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos: el aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las cuarenta horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir”, enumeró, agregando que “no podemos retroceder”.



Jara también hizo un llamado a la convivencia democrática. “Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado”, afirmó, subrayando que su accionar se mantendrá siempre dentro de las vías institucionales. “Condenando cualquier atisbo de violencia, venga de donde venga”, agregó.



Dirigiéndose al Presidente electo, sostuvo que “en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo”, mientras que en aquello que implique retrocesos habrá “una oposición firme, democrática y responsable”.



Finalmente, Jara llamó a realizar un proceso de autocrítica y escucha. “Es crucial que sepamos escuchar, y esta escucha debe ser con verdadera humildad”, afirmó, señalando que el desafío es abrir el proyecto político hacia quienes no se sintieron representados, incluidos quienes votaron nulo o blanco.



“Me quedo con la fuerza que vi en millones de personas que levantan Chile día a día, con la esperanza de quienes creen que un Chile justo es posible”, concluyó, reafirmando que los valores y propuestas de su candidatura seguirán orientando el trabajo futuro, con la unidad como eje central.