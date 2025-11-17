Kaiser admite el resultado electoral y confirma su apoyo a Kast en el balotaje

Johannes Kaiser fue el segundo de los candidatos presidenciables en reaccionar, reconociendo su derrota y anunciando de inmediato un respaldo explícito a José Antonio Kast para la segunda vuelta.

“Vamos a respaldar la candidatura de José Antonio Kast en segunda vuelta”, afirmó, dando paso a un extenso mensaje dirigido a sus votantes y al rol que proyecta para su partido en los próximos años.

En su declaración, Kaiser enfatizó que su colectividad buscará mantener presencia pública, señalando que velarán porque los principios de su programa se cumplan y que los derechos de los ciudadanos no sean “moneda de cambio en la mesa de los políticos”.

El candidato destacó también la razón de ser del Partido Nacional Libertario, indicando que, pese a que el resultado pueda decepcionar según las encuestas, constituye uno de los mejores desempeños históricos para una nueva formación política en Chile.

Kaiser reivindicó además el estilo de su campaña, afirmando que fue “lo más limpia posible”, sin difamaciones, estableciendo un nuevo estándar político y estético, y valorando el número de parlamentarios obtenidos.

Dirigiéndose a quienes votaron por él, expresó su compromiso de no decepcionarlos y aseguró que se sienten mandatados para defenderlos durante los próximos cuatro años.

Finalmente, Kaiser cerró con una afirmación sobre la continuidad del proyecto, asegurando que el Partido Nacional Libertario “no tiene ninguna intención de irse” y seguirá ocupando espacio en la política nacional.