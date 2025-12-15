Kast tras ser electo Presidente: “Ganó la esperanza de vivir sin miedo”

El primer discurso de José Antonio Kast tras ser electo Presidente de Chile estuvo marcado por los agradecimientos y un llamado transversal al respeto democrático. Destacó que su victoria es el reflejo de un respaldo ciudadano amplio y no de un logro individual.



Cerca de las 22 horas de este domingo, en un escenario emplazado en la calle Presidente Errázuriz en Las Condes y ante miles de adherentes, el Mandatario electo enfatizó que el resultado del balotaje trasciende a personas y partidos. “Este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Kast, no es un triunfo de un partido. Aquí ganó Chile, ganó Chile, y ganó la esperanza”, afirmó.



Valoró especialmente el apoyo recibido durante la segunda vuelta por electores que habían optado por otras alternativas en primera instancia. “Gracias a quienes votaron por otras candidaturas y que hoy, libremente eligieron apoyar este camino de cambio”, señaló, destacando que ese respaldo permitió contar con “un mandato tan claro para hacer los cambios necesarios”.



Kast también dedicó palabras de reconocimiento a figuras políticas que, desde distintos sectores, respaldaron su candidatura o aportaron al debate electoral. “Quiero agradecerle a Johannes Kaiser, por el apoyo leal que nos ha dado, por el trabajo que has realizado y por el partido que has levantado”, expresó.



Asimismo, valoró el respaldo entregado por la excandidata de Chile Vamos. “Gracias también a Evelyn Matthei, por ese gesto muy noble, valiente, de el mismo día no dudar un minuto de venir a dar el apoyo y permitir que nuestros equipos se integraran”, afirmó, resaltando la relevancia de la colaboración entre distintos sectores.



Pese a las diferencias políticas, el Presidente electo también se refirió a Franco Parisi, subrayando la legitimidad de la diversidad de posiciones en democracia. “Un gobierno tiene partidarios y tiene opositores, y eso es normal y es legítimo”, sostuvo.



En relación con su contendora en la segunda vuelta, Jeannette Jara, Kast reconoció las diferencias ideológicas, pero insistió en la necesidad de un trato respetuoso. “Claramente, con Jeannette Jara tenemos profundas diferencias”, afirmó, agregando que la convivencia política debe estar guiada por el respeto. “Respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra relación“, advirtió, señalando que “si prima la violencia, si priman los gritos, es muy difícil que salgamos adelante”.



Kast también se detuvo en el proceso personal y familiar que implicó la campaña presidencial. “Han habido momentos muy exigentes, duros en algunos momentos, pero han tenido un sentido muy profundo de amor por Chile”, afirmó, recalcando que, pese a las dificultades, vive la política con convicción. “Para mí no es un sacrificio, yo de verdad vivo esto con una alegría, una pasión, que ustedes no logran imaginarse”, señaló.



Subrayó que el apoyo ciudadano se manifestó a lo largo de todo el país y reiteró que el triunfo no pertenece a una sola persona o colectividad. “Este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Kast, no es un triunfo de un partido”, sostuvo, insistiendo en que “aquí ganó Chile, ganó Chile, y ganó la esperanza”.



Finalmente, describió el respaldo recibido como la expresión de un país que busca mayor tranquilidad. “Ganó la esperanza de vivir sin miedo, ese miedo que angustia a las familias”, dijo, mencionando a “ese Chile que trabaja, que madruga, que cría a sus hijos con sacrificio, que cuida a las personas mayores y solo quiere vivir tranquilo”.



En ese marco, comprometió un cambio en la relación entre la ciudadanía y el Estado, poniendo el foco en el cumplimiento de las normas. “En Chile tiene que quedar claro que cuando se cumplen las normas, los chilenos cumplen normas, el Estado también tiene que cumplir”, afirmó, anunciando que “vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales”.