“Los Mapaches” tenían tomados 23 departamentos en edificio de Independencia

El operativo policial realizado durante la madrugada de este miércoles en un edificio de la comuna de Independencia, Región Metropolitana, culminó con 12 personas detenidas, presuntamente miembros de la banda de Los Mapaches, y la verificación de 23 departamentos tomados.

“La acción policial conjunta de Carabineros y la PDI se desarrolló en un condominio de calle Inglaterra, que según autoridades estaba bajo el control de “Los Mapaches”, grupo ligado al Tren de Aragua.”

La intervención fue motivada por la denuncia de un secuestro que afectó a un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana.

De acuerdo con el subprefecto Claudio Caro, jefe de la BIPE Antisecuestros, el adolescente fue retenido por cerca de tres horas en un departamento, donde intentaron reclutarlo como distribuidor de drogas.

“Este menor estuvo retenido por alrededor de tres horas… Ante la negativa, le propinaron un disparo en una pierna, obligándolo a aceptar la amenaza de la organización, tras lo cual fue liberado”, explicó.

Tras la denuncia, el Ministerio Público activó un trabajo conjunto entre la PDI y Carabineros, vinculando el caso con la investigación del homicidio del comerciante José Reyes Ossa, el “Rey de Meigs”.

“Se estableció un cruce investigativo con Carabineros, que mantiene la investigación del denominado Rey de Meigs, y se acordó trabajar en conjunto”, añadió Caro.

El operativo incluyó el ingreso a 14 departamentos por parte de la BIPE, con 12 detenidos —dos de ellos vinculados al caso del menor— y la constatación de varios departamentos tomados.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, confirmó que se ingresó a 23 inmuebles y se logró recuperar varios de ellos.

Orellana también indicó que el procedimiento sigue en curso y se mantiene contacto con las víctimas.

Además, se solicitó ampliar las formalizaciones por delitos vinculados a secuestros, homicidios y lesiones graves, en una audiencia programada para la próxima semana.

OTROS SECUESTROS

Desde la Fiscalía ECOH, el fiscal Héctor Barros informó que en la última semana se han detenido 21 personas por secuestros, tres resueltos en menos de 24 horas.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia valoró el trabajo conjunto entre instituciones y recalcó que “secuestrar no es gratis”.

También destacó la coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, asegurando que es posible y necesario trabajar de forma conjunta frente a estos delitos.