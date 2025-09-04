Home Nacional "matthei por campaña de bots: “lo padecí, me dolió muchoR..."

Matthei por campaña de bots: “Lo padecí, me dolió mucho”

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas dijo que “yo esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a tratar de sacar nuestro país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al reportaje de Chilevisión que reveló la existencia de una presunta red de bots dedicada a difundir contenido ofensivo contra figuras políticas.

“Yo esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a tratar de sacar nuestro país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene”, manifestó.

La abanderada señaló que “todos nosotros hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro que realmente tiene a todos los chilenos muy acongojados, muy preocupados. Uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos, las instituciones”.

“Nosotros hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante y a solucionar los problemas de los chilenas y chilenos”, sentenció.

En cuanto a Patricio Góngora, quien era miembro del directorio de Canal 13, que fue relacionado con los bots, Matthei dijo que “no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos”.

Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras reportaje de presunta red de bots
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Familia de hombre asesinado con destornillador cuestio...

Según informó Radio Biobío, el autor del crimen primero se enfrentó a Aguayo y luego se retiró del lugar. Sin embargo, regresó y lo hirió en la cabeza con la herramienta. La víctima murió en el Hospital Regional de Concepción, en San Pedro de la Paz.

Leer mas
Vanguardia

Juan Pablo Sáez asegura que fue absuelto en denuncia p...

Desde el programa “Zona de Estrellas” se contactaron con el actor para hablar sobre su participación en el podcast de Francisco Kaminski, y en la conversación, habló sobre su situación legal. “Mi vida está nuevamente recuperando la luz, iluminada y con muchos proyectos en teatro”, sostuvo.

Leer mas
Tendencia

VIDEO: Estos simpáticos robots que recuerdan a Wall-E ...

La limpieza tradicional es cosa del pasado; la limpieza inteligente es el futuro. Con esta sentencia, la empresa china Dreame Technology, fundada en 2017 y embajada por el exfutbolista Bastian Schweinsteiger, aterrizó con fuerza en el IFA de Berlín con un amplio catálogo que con el que ambiciona, según su propio eslogan, que sus usuarios “empoderen la vida de sus sueños”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/