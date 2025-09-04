Matthei por campaña de bots: “Lo padecí, me dolió mucho”

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al reportaje de Chilevisión que reveló la existencia de una presunta red de bots dedicada a difundir contenido ofensivo contra figuras políticas.



“Yo esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a tratar de sacar nuestro país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene”, manifestó.



La abanderada señaló que “todos nosotros hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro que realmente tiene a todos los chilenos muy acongojados, muy preocupados. Uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos, las instituciones”.



“Nosotros hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante y a solucionar los problemas de los chilenas y chilenos”, sentenció.



En cuanto a Patricio Góngora, quien era miembro del directorio de Canal 13, que fue relacionado con los bots, Matthei dijo que “no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos”.