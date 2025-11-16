Matthei reconoce derrota y es la primera candidata en bajar opción presidencial

Cuando los últimos cómputos del Servicio Electoral (Servel) comenzaron a clarificar el escenario electoral, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, decidió adelantarse al resto de los abanderados. Desde su comando, asumió la derrota y dio por finalizada su carrera presidencial en esta primera vuelta.



“Hoy son otros los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos, los felicito”, señaló al iniciar su declaración, marcando el tono de un mensaje orientado a aceptar la ventaja de sus contendores y el cierre definitivo de su propia opción.



Durante su intervención, Matthei dedicó un amplio espacio a agradecer a quienes la acompañaron durante la campaña. La exalcaldesa expresó: “Ante todo, quiero dar las gracias, gracias por el honor de haber sido su candidata presidencial. Gracias, gracias a las chilenas y a los chilenos que me acompañaron con esperanza, con esfuerzo, con convicción”. También recordó a los partidos y agrupaciones que respaldaron su candidatura.



Su discurso incluyó un llamado al compromiso institucional en el escenario que se abría tras los resultados. “Nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo”, afirmó, subrayando la importancia de mantener la estabilidad y el respeto democrático.



La candidata también envió un mensaje a quienes compitieron bajo la misma coalición. “Quiero también enviarle mi abrazo, felicitaciones y cariños a todos los candidatos y candidatas de nuestra coalición. Tengo la convicción de que cada uno de ellos continuará jugándosela para que Chile sea un país seguro y exitoso, en el que todas sus hijas e hijos puedan vivir y progresar en paz y dignidad”.



Matthei cerró su discurso agradeciendo a quienes trabajaron activamente en el despliegue territorial y estratégico de su campaña, reconociendo el esfuerzo colectivo que sostuvo su candidatura hasta esta primera vuelta.