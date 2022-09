Monsalve y declaraciones de vocera de la Suprema: “El estado de derecho está en jaque desde hace mucho tiempo”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó este miércoles los dichos de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto a la crisis de seguridad que enfrenta el país.



Vivanco aseveró que “el tema del narcotráfico es gravísimo, el aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema de aumento de homicidios que hemos visto recientemente. Todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad”.



“Escuché la frase de la vocera de la Corte Suprema que da cuenta de la gravedad -o la importancia- respecto de la situación que vive Chile. La vocera de la Corte Suprema ha dicho que el estado de derecho está en jaque”, indicó Monsalve.



Luego afirmó que “en materia de homicidio -a propósito que se ha hecho alusión a esa cifra- efectivamente, al 31 de agosto, hay 613 homicidios. No es el único año reciente en la cual las cifras al 31 de agosto han superado los 600 homicidios”.



“Digo esto, porque el estado de derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante hacer esa aclaración”, remarcó, aseverando que “cuando el estado de derecho está en jaque, lo que corresponde es tomar decisiones que permitan sacar al estado de derecho y a los ciudadanos de esta situación”, advirtió.



De esta manera, el subsecretario destacó la agenda del Gobierno en la materia: “Hay una agenda legislativa respecto a la cual el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha presentado indicaciones. El proyecto de robo de madera salió del Congreso y está a punto de promulgarse, presentamos indicaciones respecto al proyecto de narcotráfico que salió de la Comisión de Seguridad del Senado y está por votarse en la Sala”.



“Y ayer, estuvimos en la Comisión de Seguridad del Senado para acordar presentar indicaciones a la ley de crimen organizado, para tipificar mejor el delito, facilitar su identificación y persecución, y dar más capacidad al Estado para perseguirlo”, agregó.



La autoridad sostuvo que “enfrentar este grave problema de seguridad requiere tomar decisiones. ¿Y cuál es la diferencia con situaciones similares de años anteriores? Que tenemos agenda legislativa, que estamos construyendo la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, que hemos constituido el Consejo Asesor Nacional Contra el Crimen Organizado, hemos sancionado un plan contra el narcotráfico, contra el tráfico ilegal de armas, y contra el lavado de activos”.



El exdiputado recalcó que “seguimos trabajando para que Chile tenga un plan contra el contrabando, contra el tráfico de migrantes y la trata ilegal de personas, y contra el cibercrimen. De estos temas hay que hacerse cargo. Y el Gobierno entiende que no es el único actor, pero es un actor preponderante que tiene la obligación de hacerse cargo de este problema”.



FIESTAS PATRIAS



Respecto a las medidas de seguridad frente a las celebraciones que inician este 16 de septiembre, Monsalve hizo un llamado a la población: “Carabineros va a hacer su trabajo de manera rigurosa, pero requiere de la colaboración de las personas”.



Pidió celebrar “en tranquilidad, con orden, con responsabilidad y no conducir si se ha ingerido bebidas alcohólicas”.



Posteriormente, el subsecretario resaltó que “es el primer año después de la pandemia que hay fondas, y chilenos y chilenas van a poder ir a disfrutar de las Fiestas Patrias”.



“La seguridad es una tarea prioritaria del Gobierno. Hay un trabajo importante de Carabineros y la PDI que agradecemos, pero también el sector privado tiene que contribuir a esa seguridad, y también el municipio”, recalcó.



En esa línea, valoró las fondas que incluirán detectores de metales: “Hemos visto que hay sectores privados que organizan actividades recreativas muy masivas y que tienen que tomar medidas de seguridad. Y nos parece que es una buena medida, en el caso de las fondas y municipios, que se coloquen detectores de metales”.



“Uno de los elementos más presentes hoy en hechos delictuales graves son las armas de fuego. Y por lo tanto, evitar que las personas ingresen a actividades familiares, masivas, portando armas de fuego, nos parece una medida necesaria”, añadió.



“La realidad no aparece de un día para otro, la realidad de Chile se construye progresivamente. Y efectivamente, el Estado chileno no logró detener a tiempo el avance del crimen organizado. Nosotros queremos hacerlo, y por eso estamos trabajando intensamente”, sentenció.